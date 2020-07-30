Asgari ücret ne kadar? Soruları sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret desteği geçtiğimiz yıl sonu Bakan Zehra Selçuk tarafından açıklamış ve asgari ücret 2020 yılında yüzde 15,03 oranında artırılmıştı. İşte, 2020 asgari ücret ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET (2020) NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını açıklamıştı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU

Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin 2020 yılı tablosu da belli oldu. İşte 2020 asgari ücret tablosu:

Brüt Ücret 2.943,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL Gelir Vergisi 375,23 TL Damga Vergisi 22,34 TL Kesintiler Toplamı 839,02 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL