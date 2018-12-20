Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, Nobel Edebiyat ödüllü oyuncu-yazar Dario Fo ve Franca Rame’nin kadın-erkek ilişkilerini esprili bir dille ele aldığı ‘Açık Aile’ adlı tiyatro oyunu önceki akşam seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun’un yaptığı Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu’nun rol aldığı oyuna ünlü isimler başta olmak üzere halk yoğun ilgi gösterdi. Oyunu izlemeye gelenler arasında Asena Atalay, Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat, Devrim Evin, Emre Karayel, Hakan Bilgin, Nevra Serezli, Serhat Kılıç, Yeşim Ceren Bazoğlu gibi isimler yer aldı.





"GOOGLE'A SOR"

Oyunu izlemeye tek başına gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, “Normalde üçümüz bir arada oynamaya alışkınız ama bu sefer ben koltukta izleyiciyim. Müthiş bir komedi oyunu. Özge’nin komedyenlik üzerine az kişi eline su dökebilir. Ortaya iyi bir oyun çıktığına eminim” diye konuştu.

Bozoğlu, oyunun ana teması olan aldatma üzerine kendisine yöneltilen, “Siz hiç aldatma yaşadınız mı?” sorusuna “Google’a sor. Bende her insan gibi aldanmış olabilirim. Allah aldatmasın.” şeklinde yanıt verdi.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oyunu izlemeye el ele geldi. Birlikte soruları yanıtlayan ikili, “2019’da evlilik olur mu?” sorusuna “Sağlık, mutluluk, huzur olsun” şeklinde kaçamak yanıtlar verdi.

"HAKAN AİLE DOSTUMUZ"

Asena Atalay, oyunu izleyenler arasında yer aldı. Gazeteci Ahmet Hakan ile aşk yaşadığı konuşulan Asena Atalay, bunun sorulması üzerine, “Hakan aile dostumuz. Kendisini çok seviyoruz. Hiç bu konuları konuşmadık bile. O aramayınca ben de aramadım. Çok komik geldi” diye konuştu.

Eski eşi Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin kızları Mihran Ela’nın rahatsızlığı nedeniyle Caner Erkin’i arayıp aramadığı sorulan Asena Atalay, “Hiç magazinle önünü kapatmayalım, oyunu izleyelim” diyerek röportajı bitirdi.