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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN ile SSB arasında 139,2 milyon dolarlık sözleşme - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN ile SSB arasında 139,2 milyon dolarlık sözleşme

        Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine ilişkin 139,2 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:59
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        ASELSAN ile SSB arasında 139,2 milyon dolarlık sözleşme
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        ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139,2 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.

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