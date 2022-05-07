ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 2017'de imzalanan 35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin (BKKHM) kabul test faaliyetleri, Ana Jet Üs Komutanlıklarında gerçekleştirildi.
BKKHM, sabit tesis ve kritik unsurların hava savunma komuta kontrol faaliyetlerini icra etmek üzere geliştirilen, NATO standartları ile uyumlu görev yapan, ASELSAN’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiği ilk hava savunma komuta kontrol sistemi olma özelliği taşıyor.
ASELSAN, 4 farklı jet üssündeki Uçaksavar Harekat Merkezlerine BKKHM kurulum ve test faaliyetlerinin ardından teslimatları tamamladı. BKKHM teslimatları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Kaideye Monteli Stinger (KMS) Zıpkın Silah Sistemlerinin modifikasyon faaliyetlerine de başlandı. BKKHM, HİSAR-O hava savunma sistemiyle de entegre çalışabilecek altyapıya sahip bulunuyor.
BKKHM; hava üslerinin hava savunma komuta kontrol ihtiyacını karşılayan, Ateş İdare Cihazı takımlarını ve KMS Zıpkın silah sistemlerini tek elden sevk ve idare edebilen, üst komuta kontrol unsurları ile Taktik Veri Bağı üzerinden veri iletişimi yapabilen hava savunma komuta kontrol unsuru olarak görev yapıyor. Bu merkezler sayesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilmiş olan tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması, otomatik teşhis algoritması, etkin radar silah yerleşim planlama algoritması gibi özgün karar destek algoritmaları sayesinde durumsal farkındalık ve karar destek işlevini etkin bir şekilde yerine getirecek.
BKKHM, üst komuta kontrol unsuru ile bağlantısı olmadığı durumda, otonom çalışarak kendisine bağlı silah sistemlerinin hava savunma harekatını sevk ve idare edebilecek.
Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezlerinin kabulüyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ASELSAN’a ait ilk hava savunma komuta kontrol sisteminin girişi de gerçekleştirildi.
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