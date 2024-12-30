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        Haberler Ekonomi Teknoloji ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi - Teknoloji Haberleri

        ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

        ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:01
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        ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
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        ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

        Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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