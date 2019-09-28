Görüntüler dehşete düşürmüştü

Zafer Samancı'nın haberine göre, 24 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı 31 yaşındaki Mustafa Kafes tarafından itilerek 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Gürbüz, olayın hemen ardından Konya Numune hastanesine kaldırılmıştı. Vücudunda özellikle sırt ve bel bölgesinde çok sayıda kırık ile kafa travması ile hastaneye getirilen genç kız vakit geçirilmeden ameliyata alınmıştı. İlk olarak Beyin ameliyatına giren genç kız gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından vakit geçirilmeden bel ve sırt bölgesindeki çok sayıdaki kırık için ameliyata alınmıştı. Yapılan ve saatler süren iki zor ameliyatından ardından Tuğçe Ülkü Gürbüz Konya Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesinde alınmıştı.

SOLNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Tuğçe Ülkü Gürbüzden ümit edilen iyi haber sabah saatlerinde geldi. Konya Numune hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada genç kızın sabah saatlerinde yapılan muayenesinde durumunda düzelme gözlendiği ve bağlı bulunduğu solunum destek makinesinden ayrıldığı belirtildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi yönde gelişme gösterdiği ancak durumunun halen kritik olduğu öğrenilirken doktorların gözetiminde yoğun bakımdaki tedavinsin devam ettiği bildirildi.

OLAY

Olay Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye mahallesinde bir sitede meydana gelmiş Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan 31 yaşındaki Mustafa Kafes ile yaklaşık 2 yıldır sevgili oldukları iddia edilen aynı üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz ile tartışmıştı. Tartışma sonucu Kafes sevgilisini itmiş genç kız asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanmıştı. Genç kız hastaneye kaldırılırken sevgilisi ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.