Asamoah hamlesi

Gana basınının haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor. Galatasaray’ın da uzun süre peşinde koştuğu Asamoah için Inter’e teklif yaptığı iddia edildi. 31 yaşındaki Ganalı, sol bek ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

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