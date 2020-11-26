Aşağıda bambaşka bir dünya!

Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesi saklı medeniyetlere ev sahipliği yapıyor.
DHA'nın haberine göre ilçe, obrukları ve doğa harikası yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan ve karstik oluşumuyla dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla da hayran bırakıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yer arasında gösteriliyor.
Karakabaklı Antik Kenti, Işıkkale, Kültesir ve Sinekkale gibi yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede kiliseler, evler, kaleler, sarnıçlar, şarap ve zeytinyağı yapımı için kullanılan kalıntılar, Erken Bizans ve Doğu Roma dönemlerine ait ev tipleri de yer alıyor.
Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Sayın, turizmin hem ülkelerin hem de bölgelerin kalkınmasında en önemli kaynak olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz bölgede bu değerler oldukça fazla ancak bunların tanıtımı yapılmamış, bilinmiyor. Aşağı Dünya Obruğu da tanıtımı yapılmayan, bilinmeyen yerlerdir biri. Obrukların yer altındaki suların karbondioksit ile birleşerek karbon asidi oluşturması ve yer altındaki kireç taşlarının erimesi ile mağaralar oluşuyor. Daha sonra mağaraların üzerindeki toprak çöktüğünde obruklar meydana geliyor. Obruklar turizm açısından önemli çekim noktalarıdır. Buraya gelen turistler kum, deniz, güneş turizminden farklı alanları gezmek istiyor. Gelen misafirlerin gezip görmesi için Aşağı Dünya Obruğu gibi alanların tanıtımını yapamadık. Buranın tanıtımı yapıldığında çok daha fazla insan bölgemize gelecek. Ayrıca otellerimizde 3-4 gecelik konaklamalar, 8-10 geceye yükselecek. Bölge turizminin gelişmesinde de çok büyük etkisi olacaktır" dedi.
Dr. Kürşad Sayın, bölgedeki alt yapı ve üst yapının geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Doğal değerler için gelen insanlar sırt çantasıyla, spor ayakkabıları ile gelip her yeri görmek istiyor. Bu yüzden yollarının yapılması, tabelaların konulması, tanıtım materyallerinin sağlanması, elektrik imkanının verilmesi gerekiyor. Eğer bu unsurları sağladığımızda obruklarımızın değeri daha artacak ve turizm kazandırılacaktır" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!