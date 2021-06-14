Artvin ili, adını merkezindeki Artvin şehrinden almaktadır. Bir inanışa göre İskit beylerinden birinin adını alarak, önce Artvani, sonra Osmanlı zamanında Artvini adını almıştır. İlin bir önceki adı Çoruh olup, TBMM'nde kabul edilen 17 Şubat 1956 tarih ve 6668 sayılı kanunla Artvin olmuştur

ARTVİN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Artvin, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye'nin Gürcistan'la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Doğusunda Ardahan ili, güneyinde Erzurum ili ve batısında Rize ili vardır.

ARTVİN'DE ULAŞIM

İlin karayolları T.C. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olup il sınırları içinde otoyol bulunmamaktadır. İlde havalimanı ve demiryolu yoktur.

ARTVİN'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Artvin İl Nüfusu: 174.010. Bu nüfusun %63,4'ü şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 7.393 km2'dir. İlde km2'ye 23 kişi düşmektedir. (Bu sayı Hopa'da 213’tür.) İlde yıllık nüfus % 0,80 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Hopa (% 2,50)- Murgul (-%10,18)

4 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 39 mahalle ve ayrıca 320 köy vardır.

Artvin (il merkezi)

Ardanuç

Arhavi

Borçka

Hopa

Kemalpaşa

Murgul

Şavşat

Yusufeli

ARTVİN'İN PLAKASI: 08

ARTVİN'DE GEZİLECEK YERLER

Artvin Cam Teras

Artvin Kalesi

Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Mençuna Şelalesi

Suatan Şelalesi

Cehennem Deresi Kanyonu

Karçal Dağları

Çoruh Nehri

ARTVİN YÖRESEL YEMEKLERİ

Kalaco

Kaygana

Yoğurtlu Silor

Karalahana Kavurması

Turşu Kavurması

Karalahana Sarması

Laz Böreği

Isırganlı Pilav

Hasuta