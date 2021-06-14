"BİR TARAFTAN TESİSLERİMİZ ARTIRILIYOR, BİR TARAFTAN TALEP DE ARTIYOR"

Doruk, Artvin'deki turistik tesislerin salgın öncesi yüzde 95 seviyelerinde doluluk oranına sahip olduğuna işaret ederek, "Tesislerimiz bize o gün için yeterliydi. Yeni tesisler de açıldı. Bir taraftan tesislerimiz artırıyor, bir taraftan talep de artıyor. Tesislerimiz yeterli demek mümkün değil. Çünkü Artvin çok ilgi çeken bir il oldu turizm bakımından, her geçen gün gelen turist sayısı artıyor. Dolayısıyla tesis ihtiyacımız da artacaktır" diye konuştu.