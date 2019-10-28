Artvin'in otantik bir turizm bölgesi olduğunu ifade eden Vali Doruk, "Artvin 3 bin 900 metreye kadar yükselen, birbiri ardına sıralanmış yüksek dağları, korunan alanları, balta girmemiş doğal ormanları, yüksek dağların doruklarında krater gölleri, Karagölleri, yeşil yaylaları, fauna ve flora zenginliği, tarihi kilise, kale ve kemer köprüleri, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran otantik bir turizm bölgesidir." dedi.