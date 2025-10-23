Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Artvin nerede? Artvin hangi bölgede, komşu illeri neler? htnrd

        Artvin nerede? Artvin hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Karadeniz'in kıvrımlı yollarını tırmandıkça karşınıza çıkan o yeşil cennet, işte orası Artvin'dir. Dağlar burada gökyüzüne dokunur, bulutlar vadilerde dinlenir. Her köyünden bir dere, her yamacından bir şelale akar. Şehrin ruhu doğayla iç içedir; rüzgârın sesi, kuşların kanat çırpışı, insanın içine işleyen bir dinginlik taşır. Artvin, kalabalıklardan uzakta, sessizliğin bile anlam bulduğu yerlerden biri olarak karşımıza çıkar. Peki, Artvin nerede? Artvin hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN NEREDE?

        Artvin, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz’in doğu kıyısında, Gürcistan sınırında yer alır. Doğasıyla, dağlarıyla ve vadileriyle adeta bir tabloyu andıran bu şehir, Karadeniz’in en yüksek ve en yeşil noktalarından biridir. Çoruh Nehri’nin vadisi boyunca yükselen dağ siluetleri, köylerin arasında uzanan sisli yollar ve sonsuz yeşil tonları Artvin’in karakterini oluşturur. Deniz seviyesinden 3000 metreye kadar çıkan dağlarıyla, doğa burada hem serttir hem büyüleyici. Artvin’in yüzölçümünün büyük kısmı ormanlarla kaplıdır. Ladin, çam ve kayın ağaçlarıyla dolu bu dağlık coğrafya, Türkiye’nin oksijen deposu olarak anılır. Aynı zamanda ülkenin en temiz içme sularının çıktığı kaynaklara ev sahipliği yapar.

        REKLAM

        ARTVİN HANGİ ŞEHİRDE?

        Artvin, kendi adını taşıyan Artvin ilinin merkezidir. Yaklaşık 170 bin nüfuslu şehir, sekiz ilçeden oluşur: Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Ardanuç ve merkez. Bu ilçelerin her biri doğası ve kültürüyle birbirinden farklı renkler taşır. Kent merkezi, Çoruh Nehri’nin kıyısında, dağ yamaçlarına yaslanmış şekilde kurulmuştur. Bu nedenle Artvin’de yollar kıvrılarak ilerler, evler birbirine dokunur gibi sıralanır. Şehrin siluetini süsleyen Artvin Kalesi, 10. yüzyıldan kalma taş yapısıyla hem Gürcü hem Osmanlı dönemine ait izler taşır. Artvin, doğası kadar kültürüyle de canlıdır. Halk oyunları, tulum ezgileri, el sanatları ve misafirperverliğiyle Karadeniz’in ruhunu taşır. Ayrıca şehir, Türkiye’deki en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahiptir; kültürel canlılığı bu yönüyle de dikkat çeker.

        REKLAM

        ARTVİN HANGİ ÜLKEDE?

        Artvin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin uç noktasında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Gürcistan, batısında Rize, güneyinde Erzurum ve Ardahan bulunur. Sınır kenti olması, Artvin’e hem ekonomik hem kültürel bir çeşitlilik kazandırmıştır. Gürcü, Laz ve Hemşin kültürleri iç içe geçmiş; bu da şehrin mutfağından müziğine kadar her alanda kendini göstermiştir. Bölge, Türkiye’nin en zengin biyolojik çeşitliliklerinden birine sahiptir. Kaçkar Dağları, Karagöl-Sahara Milli Parkı ve Macahel Vadisi gibi doğal alanlar, dünyanın farklı yerlerinden gelen doğa tutkunlarını cezbeder. Bu alanlar UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak koruma altına alınmıştır.

        ARTVİN’E NASIL GİDİLİR?

        Artvin’e ulaşmak hem bir yolculuk hem de bir keşif gibidir. Şehre en yakın havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’dır; buradan şehir merkezine yaklaşık iki saatlik bir kara yolculuğuyla ulaşılır. Erzurum veya Kars yönünden gelenler için dağ geçitlerinden geçen yollar, her mevsim farklı bir manzara sunar. Karadeniz sahil yolu üzerinden Hopa, Arhavi ve Borçka yönünden yapılan yolculuk ise denizle dağların kesiştiği benzersiz bir rotadır.

        ARTVİN’DE NELER YAPILIR?

        Artvin, doğaseverler için adeta bir açık hava müzesidir. İlk durak genellikle Şavşat ve Karagöl olur. Türkiye’nin en huzurlu göllerinden biri olan Karagöl, ormanlarla çevrili dinginliğiyle fotoğrafçıların ve kampçıların gözdesidir. Borçka Karagöl, göl yüzeyinde yansıyan ağaçlarıyla mevsim ne olursa olsun büyüleyici bir atmosfer sunar. Kaçkar Dağları Milli Parkı, trekking ve dağcılık tutkunlarının uğrak noktasıdır. Bahar aylarında dağlar çiçeklerle dolar, yazın serin yürüyüş rotalarına dönüşür, kışın ise beyaz bir sessizlik hâkim olur. Tarihi merak edenler için Artvin Kalesi, Ardanuç Gevhernik Kalesi ve Yusufeli Barajı manzarası görülmeye değerdir. Baraj gölü çevresinde yapılan manzara turları, doğayla mühendisliğin buluştuğu etkileyici bir deneyim sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa