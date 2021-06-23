Mençuna'nın gezip gördüğü şelalelerin en güzellerinden olduğunu vurgulayan Pokoy, "Yürüyüş yolu beni biraz yordu. Kan ter içinde kaldım ama beni burada müthiş bir şelale ve doğa karşıladı. Efsane bir şelale. Benim ikinci gelişim, yine geleceğim" dedi.