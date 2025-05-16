Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki karton yüklü kamyonetin yanması sonucu araçta maddi hasar oluştu
Giriş: 16.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:15
Özdemir Bağdatlı idaresindeki kamyonette, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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