'Eltilerin Savaşı'; 586.946 kişiyle Gupse Özay'ın da 2020'nin de en iyi açılış yapan filmi oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Gupse Özay'ın yeni filmi 'Eltilerin Savaşı'da izleyiciden büyük ilgi gördü.

Öyle ki 'Eltilerin Savaşı', Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı filmler arasında en yüksek açılışı elde eden film oldu.

NuLook Production yapımı 'Eltilerin Savaşı'nı hafta sonunda 586.946 kişi izledi.

'Eltilerin Savaşı'nın açılış rakamı şu anlamlara geliyor;

1- Gupse Özay'ın 5 yıllık sinema kariyerinde her yeni filmi bir öncekinden daha çok izleniyor.

2- Türk sinemasında artık bir 'Gupse Özay Komedisi' var.

GUPSE ÖZAY FİLMLERİ

Deliha (2014)

Senarist - Oyuncu

Açılış: 265.767

Toplam İzleyici Sayısı: 1.596.119

Görümce (2016)

Senarist - Oyuncu

Açılış: 353.620

Toplam İzleyici Sayısı: 1.914.199

Deliha 2 (2018)

Senarist - Oyuncu - Yönetmen

Açılış: 348.689

Toplam İzleyici Sayısı: 2.106.154

İki elti arasındaki tatlı ve eğlenceli rekabetin, dillere pelesenk olacak replikler ve şarkılarla beyazperdeye yansıdığı 'Eltilerin Savaşı'nı Onur Bilgetay'ın yönetirken Gupse Özay'a başrollerde Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik etti.