Mezun olduğu yıl eski sağlıklı alışkanlıklarına dönmesi gerektiğine karar veren Alves, "Yeniden sağlıklı olmak istedim çünkü artık kendimi tanıyamıyordum. Her gün biraz yürümeye başladım. Daha fazlasını yapacak kadar rahat ve kendimi güvende hissettiğimde ise pilates ve boks gibi başka şeyler denemeye başladım" diye konuştu.