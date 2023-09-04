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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'ARTI 700' sergisi açıldı

        'ARTI 700' sergisi açıldı

        Lale Akıncı ve Cengiz Akıncı çiftinin Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne (İRHM) bağışladıkları koleksiyondan seçme eserlerin yer aldığı 'ARTI 700' adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:34
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        'ARTI 700' sergisi açıldı
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        İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (İRHM) tarihindeki en kapsamlı koleksiyon bağışı olan eserlerden oluşan "ARTI 700" sergisi açıldı. Açılışa bağışçılar Lale ve Cengiz Akıncı'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ile pek çok sanatseverler katıldı.

        Serginin açılışında konuşan koleksiyoner Lale Akıncı, koleksiyonun yaklaşık 56 yıllık bir birikimin sonucu olarak ortaya çıktığından bahsederek "Koleksiyondaki her eser doğal olarak hak ettiği saygıyı zaten ayrıca taşımaktadır. Ancak bir bütün içerisinde değerlendirdiğiniz zaman her birine farklı bir anlam yüklenmekte. Yani 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' sözü burada tam da yerini buluyor. Ortak bir sevgiyle toplanmış bu eserleri bir arada tutacak İstanbul Resim ve Heykel Müzesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Bağışçı Cengiz Akıncı da koleksiyon oluşturma yolculuğuna henüz 16 yaşındayken başladığını aktararak "İstanbul Resim ve Heykel Müzesi bizim açımızdan çok özel bir mekandır. Artık daha da anlamlı hale geldi. Koleksiyonun geri kalan eserleri de önümüzdeki dönemde sergilenmeye devam edecek" diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Elçi ise İRHM'nin çok zor şartlarda bugünlere geldiğini vurgulayarak "Arkamızda büyük sermayeler olmadan, imkansızlıklar içerisinde nerelere geldik. Bu müzenin bugünlere gelmesinde çok fazla kişinin emekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Böyle bağışlar sayesinde bu müze varlığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

        Küratörlüğünü Ali Kayaalp'in, koleksiyon sanat danışmanlığını Ebru Nalan Sülün'ün üstlendiği sergide bağışlanan 700 parçadan seçilen 163 eser sergilendi.

        "Artı 700" başlıklı sergide yer alan eserler arasında Halil Paşa, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Hüseyin Gezer, Zeki Kocamemi, Ali Avni Çelebi, Hale Asaf, Zühtü Müridoğlu, Leopold Levy, Nuri İyem, İsmail Hakkı Oygar, Aliye Berger, Avni Arbaş, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Burhan Uygur, Naile Akıncı, Eşref Üren, Neşe Erdok, Tiraje Dikmen, Cemal Tollu, Cevat Dereli, Nedim Günsür, Elif Naci, Ercüment Kalmık, Eren Eyüboğlu, Neşet Günal, Şükriye Dikmen, Ferruh Başağa, Utku Varlık, Turan Erol gibi öncü sanatçıların eserleri bulunuyor.

        İRHM Geçici Sergi Alanı'nda yer alan sergi 31 Ekim'de sona erecek

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        #İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
        #ARTI 700
        #Lale Akıncı
        #Cengiz Akıncı
        #sergi
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