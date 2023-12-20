Arter'de 'Uzun Cumartesi' etkinlikleri

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SERGİLER

Nuri Kuzucan 'Pasaj'

Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsayan kişisel sergisi SONSUZ, Nuri Kuzucan’ın kişisel sergisi Pasaj ve Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisi Arter’de devam ediyor. Sergiler, 23 Aralık’ta Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında gece yarısına kadar ziyarete açık olacak; rehberli turlar saat 12:00’de İngilizce, 13:00 ve 15:00 saatlerinde ise Türkçe olacak gerçekleşecek. Ayrıca, Paribu kullanıcıları için sergilere giriş ve sesli rehber ücretsiz olacak.

Sarkis 'SONSUZ'

ÇOCUK ATÖLYESİ: “PORTRE ATÖLYESİ: BAŞKASININ GÖZÜNDEN BEN”

“Portre Atölyesi: Başkasının Gözünden Ben” başlıklı çocuk atölyesi Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında saat 11:00’de Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, katılımcıları Arter’in Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisinde yer alan portrelerden esinle kendilerine başkasının gözünden bakmaya çağırıyor. Çocuklar, önce sergiyi gezip sanatçıların heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettikleri portreleri keşfedecekler. Ardından portre sanatı üzerine keyifli bir sohbete ortak olup yetişkin eşlikçileriyle karşılıklı oturarak birbirlerinin portrelerini çizecekler. Atölyeye katılım kontenjanla sınırlı.

FİLM GÖSTERİMİ: SEUL’A DÖNÜŞ (RETOUR À SÉOUL)

Kamboçya asıllı Fransız yönetmen Davy Chou’nun Elmas Adası’nın [Diamond Island, 2016] ardından çektiği ikinci uzun metraj filmi Seul’a Dönüş (2022), 23 Aralık’ta Paribu ile "Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında saat 20:00’de Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gösterilecek. Henüz bebekken Fransız bir aile tarafından evlat edinilen Freddie’nin kendi geçmişine yaptığı yolculuğa odaklanan filmin prömiyeri, 75. Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümü kapsamında gerçekleştirildi. Park Ji-Min’in başrolünü üstlendiği, sekiz yıl süren kültürlerarası bir seyahatin dramatik ve trajikomik boyutlarını sürükleyici bir anlatımla beyazperdeye taşıyan Seul’a Dönüş, müzikleriyle de öne çıkan bir yapım niteliği taşıyor. Film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleşecek.

KONSER: ISLANDMAN

Arter, Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında saat 22:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da gerçekleşecek özel bir performans için Islandman’i ağırlayacak. Elektronik sesler ve telli çalgılarda Tolga Böyük, gitar ve efektlerde Erdem Başer, vurmalı çalgılarda Eralp Güven’i bir araya getiren grubun müzikleri, şamanik ritimlerle desteklenen yumuşak elektronik yapılar ve dans ritimleri ile özgün gitar tınılarının benzersiz bir karışımı olarak tanımlanıyor.

ÜCRETSİZ REHBERLİ TURLAR

Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen Rehberli Turlar, katılımcıların çağdaş sanat yapıtlarını kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” uygulamasının geçerli olacağı 23 Aralık’ta 19:00, 20:30 ve 22:00 saatlerinde ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olacağı rehberli turlar için tur saatinden önce giriş katındaki gişeden sticker almak gerekiyor. Tüm etkinliklerin biletleri Arter’den temin edebilir veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.

'Kendi Gölgesinde'

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları, Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.