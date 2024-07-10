Arter'de Türkçe İşaret Dili Turu

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Arter Öğrenme Programı herkes için erişilebilir etkinlikler düzenleyerek, kurduğu stratejik işbirlikleri aracılığıyla çağdaş sanatı desteklemeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda düzenlenen Türkçe İşaret Dili Turu, katılımcılarının sanatla etkileşimlerini artırmayı ve sanata dair kişisel yorumlarını paylaşmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleşecek. Tur Arter’in güncel sergileri etrafında oluşturulan bir eser seçkisini, işaret dili kullanıcılarının yorumlarına açacak.

Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu’na katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.