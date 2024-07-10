Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Arter'de Türkçe İşaret Dili Turu

        Arter'de Türkçe İşaret Dili Turu

        Arter Öğrenme Programı kapsamında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek Türkçe İşaret Dili Turu ile katılımcılar, Arter'in güncel sergilerinde yer alan yapıtları kendi özgün yorumlarıyla keşfetme fırsatı bulacaklar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arter'de Türkçe İşaret Dili Turu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arter Öğrenme Programı herkes için erişilebilir etkinlikler düzenleyerek, kurduğu stratejik işbirlikleri aracılığıyla çağdaş sanatı desteklemeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda düzenlenen Türkçe İşaret Dili Turu, katılımcılarının sanatla etkileşimlerini artırmayı ve sanata dair kişisel yorumlarını paylaşmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleşecek. Tur Arter’in güncel sergileri etrafında oluşturulan bir eser seçkisini, işaret dili kullanıcılarının yorumlarına açacak.

        Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu’na katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

        Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sergi
        #müze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        İsrail yine okula saldırdı
        İsrail yine okula saldırdı
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Habertürk Anasayfa