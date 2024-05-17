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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Arter'de 'Deniz Kuyrukları Performansları'

        Arter'de 'Deniz Kuyrukları Performansları'

        'Deniz Kuyrukları Performansları' başlıklı dans gösterisi, Jackie Matisse'in Uçurtma Zamanı adlı sergisiyle paralel etkinlikler kapsamında 22-26 Mayıs tarihleri arasında her akşam 19:30'da Arter'de gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:46
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        Arter'de 'Deniz Kuyrukları Performansları'
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        Arter’in 23 Mayıs’tan itibaren ziyarete açılacak 'Uçurtma Zamanı' başlıklı yeni sergisi, Jackie Matisse’in uçurtmalarını tüm göz alıcılıklarıyla binanın yüksek ve alçak tavanlı, aydınlık ve karanlık farklı alanlarında ilk kez boylu boyunca sergileyerek onlara iç mekânda bütünlüklü bir bakış sunuyor.

        Jackie Matisse 'Uçurtma Zamanı'
        Jackie Matisse 'Uçurtma Zamanı'

        Küratörlüğünü Gill Eatherley’nin üstlendiği 'Uçurtma Zamanı' sergisiyle paralel etkinlikler kapsamında, hareket tasarımı ve yönetimini Polly Motley’nin, video ve canlı görüntü tasarımını Molly Davies’in üstlendiği 'Deniz Kuyrukları Performansları' adlı dans gösterileri de gerçekleştirilecek.

        Jackie Matisse’in de üretiminde yer verdiği sezgisel süreçlere odaklanan performanslar, Arter binasının farklı alanlarına yayılan serginin geçmişi ve bugünüyle bağlantılar kuracak. 22, 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde her akşam saat 19:30’da Arter’de ücretsiz olarak gerçekleşecek gösterilerde, Catherine Shannon tarafından tasarlanan haute couture kostümler, dansçıları başka dünyalara ve başka varoluşlara taşıyacak. Teknik uygulamasını Philip Roy’un yaptığı gösteride dansçı olaraksa Barış Diker, Beste Demir, Diren Ezgi Yıldızkan, Ekin Ançel, Gizem Seçkin ve Halil İbrahim Aygün yer alacak. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu gösteriye kayıt yaptırmak için biletler@arter.org.tr adresine mail atılabilir.

        Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.

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        #Jackie Matisse
        #sergi
        #müze
        #dans
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