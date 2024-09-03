Arter Çocuk Festivali 6 Eylül'de başlıyor

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arter Çocuk Festivali, üç gün boyunca Arter’in farklı mekânlarında devam edecek. Festival boyunca çocuklar eserler üzerine sohbet edecek, sanatın özgürleştiren yönünü keşfedecek, çeşitli malzemeleri ve üretim tekniklerini deneyimleyecekleri etkinliklerde sanatın imkânlarını araştıracaklar.

ARTER’İN HER KÖŞESİNDE BİR BAŞKA ETKİNLİK

Festival kapsamında Arter'in -1. katındaki Atölye mekânında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kayıt gerektirmeyen Keşif Saati’nde, çocuklar kendileri için sanatın imkânlarını keşfedecek, farklı teknikleri ve malzemeleri deneyimleyerek hayallerini yansıtan eserler üretecekler. 4-11 yaş grubunu birlikte üretmeye ve paylaşmaya davet eden Keşif Saati etkinlikleri 6 Eylül Cuma günü 11:00’de, 7 Eylül Cumartesi günü 17:00’de, 8 Eylül Pazar günü ise 14:00’te gerçekleşecek.

Arter Çocuk Festivali boyunca katılımcıların hem çizim yapıp hem de birbirlerinin çizimlerini dönüştürerek festivale yaratıcı yöntemlerle iz bırakabilecekleri Arka Bahçe’deki Ortak Üretim Alanı; 1. kattaki Arter Kütüphanesi’nde bir araya getirilen ilham verici kitaplardan oluşan Okuma Köşesi; Arka Bahçe’de çocukların çektikleri fotoğrafları #ArterÇocukFestivali etiketiyle sosyal medyada paylaşabileceği Festival Sahnesi ve Atölye alanında çocukların yorumlarını ve beklentilerini paylaşabilecekleri mini anketlerin bulunduğu Geribildirim Köşesi çocukları bekliyor.

REKLAM ATÖLYELER Arter Çocuk Festivali boyunca farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik atölye çalışmaları da düzenlenecek. Festival kapsamındaki ilk atölye, çocukları Arter’in güncel sergilerini keşfetmeye çağıran “Gez, Bak, Çiz” atölyesi olacak. Arter’in rehber ekibi eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turuyla başlayan buluşmalarda, çocuklar sergilenen yapıtlar üzerine sohbet edecekler ve bu yapıtlardan yola çıkarak kendi çizimlerini üretecekler. “Gez, Bak, Çiz” atölyesi 6 Eylül Cuma günü saat 13:00’te 6–9 yaş grubu için, 8 Eylül Pazar günü 11:00’de ise 7–11 yaş grubu için düzenlenecek.

REKLAM 6–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Renkler ve Şekiller: Suluboya Atölyesi”, 6 Eylül Cuma günü 14:00’te, 8 Eylül Pazar günü ise 16:00’da Atölye alanında gerçekleşecek. Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde düzenlenen atölye, katılımcıları suluboya ile parmaklarını kullanarak yaratıcılıklarını serbest bırakmaya davet ediyor. Sergi turuyla başlayacak atölyede Arter’in güncel sergilerindeki renkler ve şekiller üzerine sohbet eden çocuklar, ardından renkleri karıştırıp kâğıt üzerinde boyutlandırarak suluboya ile kompozisyonlar oluşturacaklar.

Festivalin ilk günü, saat 15:00’te Arka Bahçe’de 7–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Parmak Labirenti” atölyesiyle devam edecek. Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, katılımcıları Şakir Gökçebağ’ın Göründüğü Gibisergisinde yer alan Tek Kişilik Gösteri (2023) başlıklı eserden yola çıkarak kendi özgün labirentlerini tasarlamaya davet ediyor. Sanatçının bir gömleği keserek labirenti anımsatan bir forma dönüştürdüğü eseri üzerine sohbet eden çocuklar, ardından hep birlikte büyük boyutlu bir parmak labirenti üretecekler ve parmaklarını kullanarak tasarladıkları bu labirentten çıkmaya çalışacaklar.

6 Eylül Cuma günü 16:00’da gerçekleşecek “Keşfet, Tasarla, Öğren” atölyesinde 7–11 yaş aralığındaki katılımcılar, önce Arter’in rehber ekibiyle birlikte güncel sergilerde yer alan eserleri inceleyip sohbet edecek, ardından bu eserlerden yola çıkarak kolaj çalışmaları üretecekler. REKLAM İlk günün son etkinliği ise saat 17:00’de Arka Bahçe’de gerçekleşecek “Ses, Müzik ve Hareket” atölyesi olacak. 6–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, Arter’deki güncel sergilerden esinle her katılımcıyı kendi beden seslerini tanımaya, seslerin renklerini tıpkı soyut bir resim yapar gibi kâğıda aktarmaya davet ediyor. Çocukların gruplar hâlinde Arter’in arka bahçesinde temel ses ve nefes egzersizleriyle keşifler yapacağı atölyede, her katılımcı üreteceği sesleri ve bu seslerden ortaya çıkacak olan müziği farklı teknikleri ve beden hareketlerini kullanarak büyük birer resme dönüştürecek.

REKLAM Oyun temelli projeler yaratmaya odaklanan OyunMu ekibinin yürütücülüğünü üstlendiği “Uç, Uç Uçurtma!” başlıklı atölye 6-9 yaş grubu için 7 Eylül Cumartesi günü saat 11:00’de; 7-11 yaş grubu içinse 8 Eylül Pazar günü 17:00’de Arka Bahçe’de gerçekleşecek. Atölye, katılımcıları Jackie Matisse’in Arter’de devam etmekte olan Uçurtma Zamanı isimli sergisinden esinle kendi küçük boyutlu uçurtmalarını tasarlamaya davet ediyor. Sanatçının havada salınan ve sualtında süzülen uçurtmalarını keşfeden katılımcılar, kâğıt, kurdele, ip ve boya gibi çeşitli malzemelerle kendi rengârenk uçurtmalarını tasarlayacaklar. Atölyenin sonunda ise Arter’in arka bahçesinde onları rüzgârla buluşturacaklar.

7 Eylül Cumartesi günü 13:00’te 6–9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde gerçekleşecek “Kendini Ölçen Metre” başlıklı atölye, katılımcıları Şakir Gökçebağ’ın Göründüğü Gibi başlıklı sergisinde yer alan Alfabe (2020) isimli eserden yola çıkarak sıradışı metreler tasarlamaya ve yeni ölçümler almaya davet ediyor. Sanatçının katlanır metreler kullanarak köşeli formlar oluşturan, harfleri veya geometrik soyutlamaları çağrıştıran eseri üzerine sohbet eden çocuklar kendi özgün metrelerini tasarlayacaklar ve sonra da ürettikleri metrelerle kendi boylarını da ölçecekler.

REKLAM Festivalin ikinci gününde, sanatçı Güneş Terkol’un yürütücülüğünde düzenlenen “Mandallı Kuklalar” atölyesi saat 14:00’te Arka Bahçe’de gerçekleşecek. 7–11 yaş grubuna yönelik atölye, katılımcıları tüketim, ileri dönüşüm ve sanatta hazır nesne kullanımı gibi kavramlar aracılığıyla dünyaya yeniden bakmaya davet ediyor. Şakir Gökçebağ’ın Arter’de devam eden Göründüğü Gibi başlıklı sergisinde yer alan ve birbirine tutturulmuş binlerce ahşap mandaldan oluşan Zzz (2003 [2024]) isimli eseri inceleyen çocuklar, önce bir grup adayı ya da bir dünya haritasını çağrıştıran bu eser üzerine sohbet edecekler. Ardından, hayal güçlerinin yardımıyla ve gerçekleştirdikleri sohbetin açtığı yeni fikirlerden yola çıkarak, ahşap mandallardan bir heykel üretecekler.

7 Eylül Cumartesi günü, Atölye alanında saat 15:00’te 6–9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Havada Süzülen Heykel” atölyesiyle devam edecek. Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, Jackie Matisse’in Arter’de süren Uçurtma Zamanı başlıklı sergisinde yer alan 9 Dizi ve Yansımalar (1986) adlı eserinden esinle tasarlandı. Önce Ay’ın farklı evrelerini temsil eden şekillerde kesilmiş alüminyum parçalardan oluşan eser üzerine sohbet eden çocuklar, ardından ışığı yansıtan malzemeler kullanarak uçurtma gibi havada serbestçe salınabilen bir heykel üretecekler.

REKLAM Aynı gün saat 16:00’da ise Arka Bahçe’de 6–9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Parçalardan Bütüne, Bütünden Parçalara” başlıklı atölye gerçekleşecek. atölye pikolo ekibinin yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, Şakir Gökçebağ’ın Göründüğü Gibi isimli sergisinden esinle katılımcıları çağdaş sanatta malzeme kullanımını ve çeşitliliğini keşfetmeye davet ediyor. Kompozisyon üzerine tartışmalarla başlayan etkinlikte çocuklar daha sonra uygulamalı bir yolculuğa çıkacaklar. Katılımcıların günlük hayatta karşılaştıkları malzemeleri kısaltma, uzatma, eğme ve bükme gibi tekniklerle değiştirerek oluşturdukları soyut geometrik kompozisyonlar, odalarının duvarlarında gururla sergileyebilecekleri eşsiz sanat eserlerine dönüşecek.

4–6 yaş grubuna yönelik “Sergi Dedektifleri: Üçgen Avı” atölyesi, 8 Eylül Pazar günü saat 13:00’te Arka Bahçe’de düzenlenecek. Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, katılımcıları Şakir Gökçebağ’ın Arter’de süren Göründüğü Gibi başlıklı kişisel sergisinde saklı üçgen formlarını keşfetmeye çağırıyor. Sergide karşılaşacakları üçgenler ve sanat eserleri hakkında sohbet eden çocuklar, ardından yetişkin eşlikçilerinin desteğiyle farklı malzemelerden üretilmiş üçgenleri kullanarak geometrik tasarımlar üretecekler.

8 Eylül Pazar günü 15:00’te ise Arka Bahçe’de 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Rengârenk Uçurtma Kuyrukları” başlıklı atölye çalışması gerçekleşecek. Arter Öğrenme Programı ekibi yürütücülüğünde düzenlenen atölye, katılımcıları Jackie Matisse’in Arter’de süren Uçurtma Zamanı başlıklı sergisinde yer alan uçurtma kuyruklarını keşfetmeye çağırıyor. Arter binasının farklı alanlarını dolduran, sanatçının çeşitli renklerde ve kumaşlarla ürettiği uçurtma kuyrukları üzerine sohbet eden çocuklar, yetişkin eşlikçilerinin desteğiyle kendi uçurtma kuyruklarını tasarlayacaklar. Atölyenin sonunda bu rengarenk kuyrukları Arter’in arka bahçesinde rüzgârla buluşturacaklar.

Arter Çocuk Festivali’nin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir. Biletli atölyelere katılan çocukların birer yetişkin eşlikçisi ise, etkinlik gününde Arter sergilerini ücretsiz ziyaret edebilir; 13:00 ve 15:00'te düzenlenen rehberli turlar için giriş katındaki gişeden ayrıca bilet satın alabilir. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.