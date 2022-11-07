Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı.

Sezon başında transfer edilen Rus golcünün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Mavi Şimşekler ile çıktığı 5 maçta 1 gol kaydeden 34 yaşındaki golcü, Adana ekibiyle 1+1 sözleşme imzalamıştı.

Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 13 gol ve 10 asistlik bir performans sergilemişti.