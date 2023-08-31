Artan tehlike: Dünyada su krizi için hangi önlemler alınıyor?

Yıllardır konuştuğumuz iklim krizi özellikle son senelerde her mevsim, mevsimleri eskisi gibi yaşayamadığımız haliyle etkisini daha çok hissettiriyor. Kış aylarında yeteri kadar yağış görülmüyor, yaz aylarında ise aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Dünyanın dört bir yanında hissedilen iklim krizi beraberinde şüphesiz su krizini de getiriyor.

AVRUPA'DA 84 MİLYAR TON SU KAYIP

Artan kuraklıkla birlikte özellikle su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Avrupa'da 2018'den bu yana düzenli yağışların olmamasıyla birlikte yılda yaklaşık 84 milyar ton su kaybedildi. Haziran ayının başında Avrupa Parlamentosu, Fransa, İspanya ve Kuzey İtalya için endişeli olduklarını açıkladı. Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin son verilerine göre, AB topraklarının dörtte birinden fazlası kuraklık uyarısı koşulları altında ve yüzde 8'inde zaten kuraklık uyarısı verildi.

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Temmuz ayının ilk günlerinde dünyada sıcaklık rekoru 3 kez üst üste kırıldı. Artan su krizi tehlikesiyle birlikte liderler de buna yönelik mesajlar vermeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayı başında rezervleri normal seviyelerin yüzde 80 altında bırakan ve alışılmadık derecede kurak geçen kışın ardından "su krizi" planını başlattı. Almanya'da hükümet su güvenliği konusunda artan endişelerin ardından ilk kez ulusal "su stratejisi" geliştirdi.

DÜNYA ISINDIKÇA SU TÜKETİMİ ARTIYOR

Dünya ısındıkça su tüketimi artıyor, su tüketimi artıkça kuraklık tehlikesi ciddi boyutlara ulaşıyor. Önümüzdeki seneler bu kısır döngünün içinde geçirecek gibi görünüyor. Peki bunu önlemek için dünyanın farklı bölgelerinde ne tür önlemler alınıyor?

CALIFORNIA "YÜKSEK SU STRESİNE" SAHİP

Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (World Resources Institute) göre ABD'de "düşük-orta düzeyde su stresi" var, ancak ülke sınırları içinde dikkate değer bölgesel farklılıklar da var. California dahil olmak üzere ABD'nin batı bölgeleri, iklim değişikliğinin getirdiği ve şiddetlendirdiği bir olay olan "olağanüstü kuraklık" nedeniyle "yüksek su stresine" sahip.

Son yıllarda ABD'nin yüzde 50'sinden fazlasının kuraklıkla karşı karşıya kaldığı gözlemleniyor ve önümüzdeki 10 yıl içinde 50 eyaletten 40'ında su sıkıntısının yaşanacağını tahmin ediliyor. Sık sık su sıkıntısı yaşayan eyaletlerden biri olan California'da kuraklık dönemlerinde su kullanımını sınırlamak amacıyla bazı tedbirler alınıyor.

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Bölgede yaşayan kişiler istediği saatte bahçesini sulayamıyor. Su kullanımını kontrollü hale getirmek için yetkililerin belirlediği gün ve saatlerde bahçe sulamak mümkün. Aynı şekilde arabasını yıkamak isteyen kişiler de belli kısıtlamalara tabii.

Ayrıca bazı bölgelerde yüzme havuzlarının doldurulmasına da kısıtlamalar getirildi. Özellikle yeni havuzların inşası sıkı denetim altında.