Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Artan tehlike: Dünyada su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Artan tehlike: Dünyada su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        İklim değişikliğiyle birlikte büyük risk haline gelen kuraklıkla dünya çapında mücadele ediliyor. Dünyada artan kuraklıkla birlikte su tüketimini kontrol altına almak için önlemler alınıyor; kişiler istediği saatte bahçesini dolduramıyor, arabasını yıkayamıyor...

        Merve Elmacı
        stajyermerve@haberturk.com
        Giriş: 31.08.2023 - 07:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıllardır konuştuğumuz iklim krizi özellikle son senelerde her mevsim, mevsimleri eskisi gibi yaşayamadığımız haliyle etkisini daha çok hissettiriyor. Kış aylarında yeteri kadar yağış görülmüyor, yaz aylarında ise aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Dünyanın dört bir yanında hissedilen iklim krizi beraberinde şüphesiz su krizini de getiriyor.

        AVRUPA'DA 84 MİLYAR TON SU KAYIP

        Artan kuraklıkla birlikte özellikle su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Avrupa'da 2018'den bu yana düzenli yağışların olmamasıyla birlikte yılda yaklaşık 84 milyar ton su kaybedildi. Haziran ayının başında Avrupa Parlamentosu, Fransa, İspanya ve Kuzey İtalya için endişeli olduklarını açıkladı. Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin son verilerine göre, AB topraklarının dörtte birinden fazlası kuraklık uyarısı koşulları altında ve yüzde 8'inde zaten kuraklık uyarısı verildi.

        REKLAM

        Temmuz ayının ilk günlerinde dünyada sıcaklık rekoru 3 kez üst üste kırıldı. Artan su krizi tehlikesiyle birlikte liderler de buna yönelik mesajlar vermeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayı başında rezervleri normal seviyelerin yüzde 80 altında bırakan ve alışılmadık derecede kurak geçen kışın ardından "su krizi" planını başlattı. Almanya'da hükümet su güvenliği konusunda artan endişelerin ardından ilk kez ulusal "su stratejisi" geliştirdi.

        DÜNYA ISINDIKÇA SU TÜKETİMİ ARTIYOR

        Dünya ısındıkça su tüketimi artıyor, su tüketimi artıkça kuraklık tehlikesi ciddi boyutlara ulaşıyor. Önümüzdeki seneler bu kısır döngünün içinde geçirecek gibi görünüyor. Peki bunu önlemek için dünyanın farklı bölgelerinde ne tür önlemler alınıyor?

        CALIFORNIA "YÜKSEK SU STRESİNE" SAHİP

        Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (World Resources Institute) göre ABD'de "düşük-orta düzeyde su stresi" var, ancak ülke sınırları içinde dikkate değer bölgesel farklılıklar da var. California dahil olmak üzere ABD'nin batı bölgeleri, iklim değişikliğinin getirdiği ve şiddetlendirdiği bir olay olan "olağanüstü kuraklık" nedeniyle "yüksek su stresine" sahip.

        Son yıllarda ABD'nin yüzde 50'sinden fazlasının kuraklıkla karşı karşıya kaldığı gözlemleniyor ve önümüzdeki 10 yıl içinde 50 eyaletten 40'ında su sıkıntısının yaşanacağını tahmin ediliyor. Sık sık su sıkıntısı yaşayan eyaletlerden biri olan California'da kuraklık dönemlerinde su kullanımını sınırlamak amacıyla bazı tedbirler alınıyor.

        REKLAM

        Bölgede yaşayan kişiler istediği saatte bahçesini sulayamıyor. Su kullanımını kontrollü hale getirmek için yetkililerin belirlediği gün ve saatlerde bahçe sulamak mümkün. Aynı şekilde arabasını yıkamak isteyen kişiler de belli kısıtlamalara tabii.

        Ayrıca bazı bölgelerde yüzme havuzlarının doldurulmasına da kısıtlamalar getirildi. Özellikle yeni havuzların inşası sıkı denetim altında.

        BAZI BÖLGELERDE YÜZME HAVUZU SATIŞI YASAK

        Fransa'nın bazı bölgelerinde de yüzme havuzlarının yeniden doldurulması yasaklandı. Hatta ülkenin güneyinde yer üstü bahçeli yüzme havuzlarının satışı yasaklandı.

        İSPANYA'DA LÜKS TÜKETİM MERCEK ALTINDA

        İspanya'da uzun süre mevsim normallerine uygun yağış görülmeyince Katalonya'daki bölgesel hükümet su kullanımına kısıtlamalar getirdi ve özellikle lüks tüketim mercek altına alındı.

        Yeni kısıtlamalara göre; havuzların yeniden doldurulması yasak, duşlar beş dakika ile sınırlı, araba yıkamak yasak ve bahçeler haftada yalnızca iki gün sulanabiliyor. Özel su şirketleri hanelerin çok fazla su tüketmesi durumunda yetkilileri uyaracak.

        Barcelona'da kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce normalde ucuz akaryakıt için beklenen uzun kuyruklar yerini araba yıkama sırasına bıraktı.

        Barcelona'da sokaklardaki çeşmelerin neredeyse yarısı kapatıldı. Turistlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Barcelona'nın lüks alışveriş caddesi Paseo de Gracia'daki süs çeşmesinin muslukları kapandı. Katalonya bölgesinde yetkililer, önümüzdeki senelerde daha büyük sıkıntılar yaşamamak için şu anda bu kısıtlamaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

        İSTEYEN İSTEDİĞİ ZAMAN BAHÇE SULAYAMIYOR

        Avustralya da sık sık kuraklık yaşayan bir ülke olduğu için su yönetimi konusuna önem veriyor. Kuraklık dönemlerinde, bazı eyaletlerde su kullanımını düzenlemek amacıyla özel düzenlemeler uygulanılıyor.

        Bahçe sulama genellikle belirli günlerde ve saat dilimlerinde yapılıyor, su tasarruflu sulama yöntemleri teşvik ediliyor.

        Diğer ülkelerde alınan önlemler gibi Avustralya'da da bazı bölgelerde araba yıkamaya sınırlama getirildi. Arabaları su yıkamadan temizleme yöntemleri öneriliyor.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #su krizi
        #iklim krizi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Habertürk Anasayfa