Ekim ayı tarifesinde konutlara sağlanan doğalgaza zam gelmedi. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.
Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.
Konutlara sağlanan doğalgaza şimdilik zam gelmese de Avrupa ve Türkiye'de gaz fiyatlarının rekor seviyeye çıkması önümüzdeki aylarda zam gelmesi ihtimalini artırıyor.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre spot piyasada 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 2927.1 lirayla rekor kırdı.
Avrupa'da ise doğalgaz vadeli işlemlerinde doğalgaz kontratlarında megavatsaat başına ilk kez 91.8 Euro görüldü. Bu yükselişlerde talebin pandemi öncesini bile aşması, buna karşılık arzda sıkıntılar yaşanması etkili oldu.
YÜZDE 12.6 ZAM GELDİ
Bu artışın sonucu olarak Fransa'da doğalgaz fiyatına bugün itibarıyla yüzde 12.6 zam yapıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex söz konusu zammın önceden planlandığını, Nisan ayına kadar ise fiyat artışlarını engelleyeceklerini duyurdu.
Fransız hükümeti bunun yanında enerji faturalarının artmasından olumsuz etkilenen vatandaşların yardım etmeye karar verdi. Fransa Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre zamlardan etkilenen 5.8 milyon haneye tek seferliğine 100 Euro'luk hibe desteği verilecek.
Açıklamaya göre ödemeler aralık ayında başvuruya gerek olmadan otomatik olarak yapılacak.
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