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Arsız Kumpanya'dan yeni oyun: Fobos

Giriş: 01.02.2023 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
Arsız Kumpanya'dan yeni oyun: Fobos

Arsız Kumpanya ekibinden İbrahim Arıcı'nın yazıp yönettiği Fobos, 3 Şubat Cuma günü Arsız Mekan'da seyirciyle buluşacak...

HABERTURK.COM

Daha önce Faust, Barazek ve HooP Gitti Kafa oyunlarıyla seyirci karşısına çıkan Arsız Kumpanya, 2023 yılına yeni bir oyunla başlıyor. İbrahim Arıcı'nın yazıp yönettiği Fobos'ta Öykü Naz Altay ve Tuğra Can Bıçak aynı sahneyi paylaşıyor.

 


3 Şubat Cuma akşamı saat 20.30'da prömiyer yapacak Fobos'un ışık tasarımı Yasin Gültepe'ye ait. Fobos, gece yarısı çalan bir zille karşı karşıya gelen iki insanın hikayesini sahneye taşıyor. Bu iki insanın arasındaki boşluk her yeri sarıyor. Boşluktan korkuyorlar. Yaklaşıyorlar yaklaşıyorlar boşluk bir türlü kapanmıyor...

Fobos; 3 (prömiyer), 4, 9, 16 ve 24 Şubat'ta Arsız Mekan'da seyirciyle buluşacak. Biletler Tiyatrolar.com'da.

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