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Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Gürcistan sınırında bulunan Arsiyan Yaylası, yüzen adaları, irili ufaklı çok sayıda gölü ve bozulmamış doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

26.09.2022 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Artvin'de 'Sakin şehir' unvanlı Şavşat'ın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Arsiyan Yaylası, trekking parkurları, gölleri, geniş çayırlarıyla huzur ve sessizlik arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

     

  • AA'nın haberine göre yaylada bulunun irili ufaklı 20 gölden biri olan Yüzen Adalar Gölü üzerindeki adacıkların rüzgarda yer değiştirmesi, efsanelere konu olan Boğa Gölü ve Kız Gölü ise hikayesiyle ilgi çekiyor.

  • Buz gibi berrak suları, bol oksijeni, zengin florasıyla farklı mevsimlerde ziyaretçi çeken Arsiyan, zorlu ulaşım koşullarından dolayı özellikle safari tutkunlarının bölgedeki önemli rotaları arasında yer almaya başladı.

  • "ÇOK GÜZEL BİR YER"

    Rize'den gelen Deniz Kepenek, Arsiyan Yaylası'nın güzelliğini duyduğunu ve bölgeye gelerek gezdiğini söyledi. Yaylanın anlatılandan daha güzel olduğunu belirten Kepenek, şöyle konuştu:

  • "Doğa, göller, hava harika. Yolun biraz uzak ve bozuk olmasına rağmen çok keyif aldık. El değmemiş, kirlenmemiş. Herkese tavsiye ederim, muhteşem güzellikte bir yer. Havası çok güzel. Suları çok soğuk, o buz gibi sulardan içtik. Ellerimizi donduracak kadar soğuk sular vardı. Ne tarafa bakarsan göl. Burada bütün güzel duyguları yaşıyorsun."

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