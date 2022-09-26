"Doğa, göller, hava harika. Yolun biraz uzak ve bozuk olmasına rağmen çok keyif aldık. El değmemiş, kirlenmemiş. Herkese tavsiye ederim, muhteşem güzellikte bir yer. Havası çok güzel. Suları çok soğuk, o buz gibi sulardan içtik. Ellerimizi donduracak kadar soğuk sular vardı. Ne tarafa bakarsan göl. Burada bütün güzel duyguları yaşıyorsun."