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Arsenal, Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini uzattı!

Arsenal, Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

Giriş: 03.02.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal, Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini uzattı!
AA / HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, açıklamada, "Gabi'nin uzun vadeli yeni sözleşme imzalamasından memnunuz." ifadesini kullandı.

Arsenal'da bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyen Martinelli, 7 gol kaydetti.

Premier Lig'de 50 puanla zirvede yer alan Arsenal ile en yakın rakibi Manchester City arasında 5 puanlık fark var.

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