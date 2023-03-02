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Arsenal'da Saka-Martinelli-Odegaard üçlüsünden 30 gol

Arsenal’in bu sezon Premier Lig’de attığı 56 golün 30’unu Saka, Martinelli ve Odegaard üçlüsü kaydetti

Giriş: 02.03.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal'da Saka-Martinelli-Odegaard üçlüsünden 30 gol
İHA

İngiltere Premier Lig’de 25 maçta topladığı 60 puanla liderliğini sürdüren Arsenal’da, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ve Martin Odegaard üçlüsü ortaya koydukları performansla dikkat çekiyor. Son olarak Arsenal’ın, Everton’u 4-0 yendiği karşılaşmada fileleri sarsan Saka, Martinelli ve Odegaard, bu sezon Londra ekibinin ligde kaydettiği 56 golün 30’una imza attı.

SAKA, BÜTÜN MAÇLARDA 11 OYNADI

Bu sezon Arsenal’in, Premier Lig’de oynadığı 25 maçın hepsine ilk 11’de başlayan Bukayo Saka, hücumdaki performansıyla takımını sırtlıyor. Arsenal altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı müsabakalarda 10 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İngiliz oyuncu, bu maçlarda 9 kez de gol pası verdi.

MARTINELLI, KARİYER REKORUNU KIRDI

Sezonun sürpriz ismi Gabriel Martinelli ise ligde oynadığı 25 maçta 11 gole ulaşarak, kırmızı-beyazlıların en fazla gol atan oyuncusu oldu. Brezilyalı futbolcu, ligde çıktığı karşılaşmalarda 2 de asist yaptı. Londra ekibiyle 2019-2020 sezonunda 10 gol atan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla kariyer rekorunu kırdı.

ODEGAARD, EN SKORER SENESİNİ YAŞIYOR

Arsenal ile üçüncü sezonunu geçiren Martin Odegaard, Londra ekibindeki en skorer senesini yaşıyor. Teknik Direktör Mikel Arteta’nın ligdeki tüm maçlarda ilk 11’de şans verdiği bir diğer isim olan Norveçli futbolcu, bu müsabakalarda 9 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki oyuncunun, 6 da asisti bulunuyor.

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