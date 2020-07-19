Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 19. dakikada attığı golle Arsenal'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Londra takımı Arsenal, Aubameyang'ın 71. dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takımının ilk 11'inde yer aldı.

Arsenal, FA Cup finalinde Manchester United-Chelsea maçının galibi ile 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda karşılaşacak.