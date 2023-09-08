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        Haberler Ekonomi Sigorta Arsan ödenmedi diye bilidirim yaptı Anadolu Sigorta yalanladı - Sigorta Haberleri

        Arsan tazminatımızı ödemedi diye bildirim yaptı Anadolu Sigorta yalanladı

        Kahramanmaraş depreminde zarar gören Arsan Tekstil ve şirketi sigortalayan Anadolu Sigorta her ikisi de halka açık olunca sigorta ödemesi konusudaki anlaşmazlık KAP'a taşındı. Arsan Tekstil KAP'a yaptığı açıklamada 'Aradan 7 ay geçmesine rağmen Anadolu Sigorta hiçbir ödeme yapmadı' derken Anadolu Sigorta deprem bölgesine şimdiye kadar yapılan 5.9 milyar liralık ödemenin yüzde 5.8'i olan 347 milyon lirasını Arsan Tekstil'e yaptıklarını açıkladı

        Rahim Ak
        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 08.09.2023 - 18:32 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:53
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        KAP'tan sigorta savaşı
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        Sigorta anlaşmazlığı tarihte görülmedik şekilde her iki şirket de halka açık olunca KAP'a yansıdı. 6 Şubat depreminde büyük zarar gören Arsan Tekstil, şirketi sigortalayan Anadolu Sigorta'nın depremin ardından 7 ay geçmesine rağmen hasarlarını ödemediğini iddia etti. Arsan bu nedenle başvurdukları mahkemenin Anadolu Sigorta'ya ihtiyati haciz uyguladığını açıkladı. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "İplik boya tesisimizle alakalı 6 şubat 2023 depreminden bu yana 7 ay geçmesine rağmen hiçbir ödeme yapmayan Anadolu Sigorta A.Ş. şirketine karşı 2023/35 D.iş dosya nolu ve 2023/37 D. İş dosya nolu tedbir taleplerimiz Kahramanmaraş 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından haklı bulunmuş ve poliçe bedellerinin yüzde yüzde 50'si nispetinde Anadolu Sigorta A.Ş. banka hesaplarına ve tüm taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardan olan hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konmasına karar verilmiştir" denildi.

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        EN BÜYÜK TAZMİNATI ONLARA ÖDEDİK

        ANLAŞMAZLIK TUTARI 19.6 MİLYON TL

        YANILTICI BİLGİ VERİLDİ

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        #haberler
        #sigorta
        #Deprem
        #Anadolu Sigorta
        #Arsan Tekstil
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