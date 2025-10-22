'Ars Electronica' Zorlu PSM'de başladı

Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle dünyanın en önemli medya sanatı festivali Ars Electronica Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşmak üzere bugün kapılarını açtı. Ars Electronica, Diageo Türkiye’nin desteğiyle Zorlu PSM’nin farklı sahne ve alanlarını dönüştürerek izleyicilere 21-28 Ekim tarihlerinde benzersiz bir deneyim sunuyor.

Sergi, mekânsal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyeler ve interaktif etkinliklere kadar uzanan geniş bir programla İstanbul’u ve Zorlu PSM’yi dijital sanatın merkezine taşıyacak.

Filiz Ova

Lansmanda konuşan Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, "Neredeyse 50 yıllık geçmişiyle dijital sanatların kalbinin attığı bu festivali, İstanbul'un kendine özgü dijital sanat DNA'sıyla buluşturarak organik bir diyalog kurguladık. 21-28 Ekim tarihleri arasında misafirlerimizi yapay zekâdan etkileşimli enstalasyonlara, kinetik heykellerden ses performanslarına uzanan çok katmanlı bir deneyime davet ediyoruz. Bu iş birliği, Zorlu PSM'nin 10 yıldır sürdürdüğü dijital dönüşüm yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak, hem yerel sanatçılarımızı küresel platforma taşıyacak hem de Türkiye'yi dijital sanatın merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuza güçlü bir katkı sağlayacak.” dedi.

Ars Electronica İstanbul hem bir sergi hem de uluslararası sanatçıların işlerini İstanbul’a taşıyan, Türk sanatçıların yaratıcı projelerini de dünyaya taşıyan dijital bir sanat platformu olarak kültür sanat dünyasında dikkat çekiyor...

Medya Sanatının Ulusal ve Uluslararası Sanatçıları Ars Electronica’da!

mekaemameme

Fading Colours

Mekânı titreşim ve rezonansla dönüştüren, adeta canlıymış gibi hareket eden hipnotik kinetik heykeli Cycloïd-E ile Cod.Act, etrafımızı saran ama görünmeyen elektromanyetik dalgaları, bir şelaleyi andıran bir ışık ve ses performansına dönüştüren Marc Vilanova’nın Cascade’i, hiper-gerçeklik ve yapay zekâ üzerine düşündüren Martyna Marciniak’ın Anatomy of Non-Fact’ı, iklim krizini canlı alg kültürleri aracılığıyla görünür kılan Noor Stenfert Kroese’nin Fading Colours enstalasyonu bu yılki edisyonda öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

Uluslararası sahnenin en yaratıcı stüdyolarından Universal Everything ise izleyiciyi hareketle etkileşime giren, bedenin jestleriyle şekillenen büyüleyici bir dijital evrenin parçası olmaya davet eden interaktif işiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Future Visioning

Ars Electronica İstanbul, bu yıl da İmelda Kuyumcu-Gözde Betülay Yorulmaz’ın ikilisi ve Ceren Su Çelik’in yeni çalışmaları, yapay zekayla Türk kahvesi falını bir araya getiren Future Visioning işiyle Özcan Ertek gibi Türkiye'den genç yetenekleri uluslararası bir platforma taşıyarak, onların dünya sahnesinde parlamasını sağlayacak.