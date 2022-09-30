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Arnold Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı - Magazin haberleri

Arnold Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı

'Terminatör' filmiyle hafızlara kazınan Arnold Schwarzenegger, Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudi'yi katlettiği Auschwitz Kampı'nı ziyaret etti. "Nefreti sonlandırma" çağrısında bulunan ünlü aktör, "Ön yargıyla birlikte savaşalım ve onu tek seferde herkes için sonlandıralım" ifadelerini kullandı

30.09.2022 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Hollywood yıldızı ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonya’nın güneyinde yer alan Auschwitz Kampı'nı gezdi.

  • "BU BİZİM ANLATMAMIZ GEREKEN BİR HİKAYE"

    Schwarzenegger, Naziler tarafından 3 yaşındayken tıbbi deneylere tabi tutulan bir kadınla sohbet ettikten sonra, "(Holokost) Bu yaşaması gereken bir hikaye ve bu bizim tekrar tekrar anlatmamız gereken bir hikaye" değerlendirmesinde bulundu.

  • "NEFRETİ SONLANDIRMA" ÇAĞRISI

    75 yaşındaki aktör, Auschwitz Yahudi Merkez Vakfı'nı ziyaret ederek, "Nazi savaşında yer almış bir askerin oğlu olarak" nefreti sonlandırma çağrısında bulundu.

  • Vakfın Başkanı Simon Bergson ile de bir araya gelen Schwarzenegger, "Ön yargıyla birlikte savaşalım ve onu tek seferde herkes için sonlandıralım" ifadelerini kullandı.

    Bergson ise "Arnold ve ben, bir nesil içinde nefretin tamamen yön değiştirebileceğinin canlı kanıtıyız" dedi.

  • Aslen Avusturyalı olan Schwarzennegger, babası Gustav Schwarzenegger'in Nazi askeri olarak savaşa katıldığını söylemişti.

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