Vakfın Başkanı Simon Bergson ile de bir araya gelen Schwarzenegger, "Ön yargıyla birlikte savaşalım ve onu tek seferde herkes için sonlandıralım" ifadelerini kullandı.

Bergson ise "Arnold ve ben, bir nesil içinde nefretin tamamen yön değiştirebileceğinin canlı kanıtıyız" dedi.