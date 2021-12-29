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Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver resmen boşandı

Usta aktör Arnold Schwarzenegger, hizmetçisiyle yaşadığı yasak aşkından dünyaya gelen çocuğunun ortaya çıkmasının ardından Maria Shriver ile 25 yıllık evliliği 10 yıl önce bitmişti. Mal paylaşımı nedeniyle günümüze kadar süren boşanma davası, geçtiğimiz günlerde resmen sona erdi

29.12.2021 - 17:34 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Terminatör' filmiyle hafızlara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger'in (74) 10 yıldır ayrı olduğu eşi Maria Shriver (66) ile resmi olarak boşandı. 

  • Davanın günümüze kadar uzamasının nedeni ise çiftin boşanma anlaşmasında uzlaşmaya varamamasıydı. 

    İkilinin, 400 milyon dolarlık mal varlığını ikiye bölerek anlaşma sağladığı öğrenildi. 1986 yılında evlenen ve 2011'de ayrılan Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver’ın evlenmeden önce bir sözleşme yapmadıkları biliniyor.

  • YASAK İLİŞKİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ

    Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, kariyerinin yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündem olmuştu.

    Schwarzenegger, Maria Shriver ile mutlu bir evlilik sürdürürken yanlarında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yasak aşk yaşamıştı. İkilinin, bu ilişkiden Joseph adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

  • OĞLUNU REDDETTİ

    Usta oyuncu, bir süre Baena'nın kendi çocuğu olduğunu reddetmişti.

    Bu durum Schwarzenegger ile eşi Maria Shriver'ın boşanmasına neden olmuştu. İkilinin, Patrick ve Christopher adında iki çocuğu bulunuyor.

  • "BOŞANMANIN ÖNÜNE GEÇEMEDİM"

    Arnold Schwarzenegger, o dönemlerde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında anlatmıştı.

    İhanetten sonra Shriver ile barışmak için çok çaba sarfettiğini söyleyen Schwarzenegger, boşanmanın önüne geçemediğini anlatmıştı.

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