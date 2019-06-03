Muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından geçici hükümetin kurulması ve erken seçime gidilmesi talebiyle düzenlenen protestoya katılmak üzere çok sayıda hükümet karşıtı gösterici ülkenin farklı şehirlerinden başkente geldi.Tiran'daki Millet Şehitleri bulvarında toplanan muhalefet yanlısı göstericiler, "Arnavutluk'u tüm Avrupa gibi seviyoruz" ve "Muhalefetsiz seçim olmaz" sloganlarıyla Başbakanlık binası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Başbakanlık binasına doğru havai fişek, boya ve farklı cisimler atan göstericiler, binadaki polis kordonunu delmeye çalıştığı sırada arbede yaşandı.Emniyet güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericilerin attıkları cisimler sonucu birkaç emniyet mensubu yaralandı.Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösterilerde yedi emniyet mensubunun yaralandığı bilgisini paylaştı.PD Genel Başkanı Lulzim Basha, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Bütün Arnavutlar daha önce görülmemiş ve duyulmamış özgürlük ve demokrasi toplantısında bir araya geldi. Bizim tüm bu mücadelemiz özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi ve Avrupa değerleri içindir." dedi.Basha'nın konuşması sonrası Meclis binası önünde geçen göstericiler, burada da sis bombası attı.Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta muhalefetin protestosuna tepki göstererek, şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

Bu arada, yüzlerce emniyet görevlisi, Başbakanlık, Meclis ve İçişleri Bakanlığının yanı sıra diğer devlet kurumlarının önünde de güvenliği sağlamak için hazır bulundu.Hükümet karşıtı göstericiler aylardır başkentte protestolar düzenleyerek, erken seçim çağrısı yapıyor. Daha önce de protestolarda gerginlikler yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı.Öte yandan, Başbakan Edi Rama ise erken seçime karşı çıkıyor.DP ve LSİ, 18 Şubat'ta Meclisteki milletvekillerinin istifa kararı aldığını duyurmuş ve hükümetten geçici yönetim talep etmişti.