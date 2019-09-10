Arnavutluk İzlanda MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Arnavutluk bize çalıştı!

A Milli Futbol Takımımız'ın yer aldığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk, İzlanda'yı 4-2 mağlup etti! Millilerimiz bu sonucun ardından büyük bir avantaj elde etti!

Mücadelede 32. dakika oynanırken Arnavutluk, İzlanda karşısında 1-0 öne geçti: Ledian Memushaj'ın cezasahası sağ köşesine yakın bölgeden arka direğe ortasına Kastriot Dermaku, arka direkte kafayı vurdu. Kaleciyi çaresiz bırakan top ağlarla buluştu.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Arnavutluk devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti!

İzlanda, ikinci yarıya hızlı başladı ve golü de erken buldu. Everton forması giyen Gylfi Sigurdsson, 47. dakikadaki golüyle skora eşitlik getirdi.

Mücadelede dakikalar 52'yi gösterdiğinde Arnavutluk bir kez daha öne geçti! Ev sahibinde golü Elseid Hysaj kaydetti!

İzlanda, bu gole 58. dakikada cevap verdi. Skoru 2-2'ye getiren golü Kolbeinn Sigthorsson attı.

Arnavutluk, 79'da Roshi ve 83'te Akhisarspor formasını giyen Sokol Cikalleshi'nin golleriyle maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Arnavutluk bu galibiyetin ardından puanını 9 yaparken; gruptan çıkma yolunda Türkiye'nin rakiplerinden İzlanda ise 12 puanda kaldı. Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım ile İzlanda arasındaki puan farkı 3'e çıktı.