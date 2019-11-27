Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yaralanarak ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Cüneyt Kılınçpınar, ilk iki depremin ardından girdikleri binada, yıkıcı olan üçüncü sarsıntıya yakalandıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla memleketi İzmir'e getirilen Kılınçpınar "İzmir'den iş icabı geldim. Talihsizlik, kaza, bir doğal afet diyelim, depreme yakalandık. Allah'a şükür sağ salim kurtulduk. Arkadaşlarım da kurtuldu" dedi.

Deprem sonrasında belinde kırık meydana geldiğini belirten Kılınçpınar, "Sağlık Bakanımız beni alması için uçak göndermiş. Büyüklerimiz, devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kılınçpınar, deprem anına ilişkin olarak da, "Önce iki kez arka arkaya küçük sarsıntı oldu. Hemen dışarı çıktık, biraz dolaştık. Binaya tekrar girdiğimizde üçüncü deprem çok kuvvetli geldi, yıktı. İçeri gireli henüz 5-10 dakika olmuştu" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alınan Kılınçpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutluk'ta 25 kişinin ölümüne yol açan depremin ardından felaketzedelere yardım ulaştıran ilk ülke olan Türkiye'nin kuruluşları, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekibi, kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulunuyor.

Türk Kızılay Temsilcisi Özgür Altınay AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet haberinin alınmasının ardından, halihazırda Balkanlar'da bulunan Türk Kızılay delegasyonunun Bosna Hersek'ten bir ekiple yola çıktığını ve Arnavutluk'a ulaştığını ifade etti.

Bölgede ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Altınay, "Ankara'dan da iki tırlık yardım konvoyumuz yola çıktı. En kısa zamanda bölgeye ulaşacak. Yardım malzemelerimizin içinde çadır, battaniye, hijyen kitleri var" dedi.

Mümkün olduğunca insanların ihtiyaçlarını gidermeye ve yaralarını sarmaya çalışacaklarının altını çizen Altınay, "Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün kaldırdığı uçakla beraber bölgeye UMKE ekipleri intikal etti. Aynı şekilde AFAD ekipleri intikal etti ve Kızılay ekipleri de o uçakta yer aldı. Bölgede hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin organlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz" diye konuştu.

Depremden en çok etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Dıraç'ın Thumane ilçesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) depremden etkilenen ailelere 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtmıştı.

Depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5,5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250'nin üzerinde artçı sarsıntı oldu.

Bu sabah saatlerinde de Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana yaşandı.