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        Haberler Dünya Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya ile yapılan "göç anlaşmasını" anayasaya uygun buldu

        Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya ile yapılan "göç anlaşmasını" anayasaya uygun buldu

        Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Arnavutluk ile İtalya arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan "göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi" anlaşmasının anayasaya uygun olduğuna hükmetti. Kararın ardından imzalanan protokolün uygulanmasının önü açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:44
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        İtalya ve Arnavutluk arasındaki 'göç' anlaşmasına yeşil ışık
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        Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk ile İtalya arasında imzalanan göç protokolünün Arnavutluk'un toprak sınırlarını belirlemediğini ve toprak bütünlüğünü değiştirmediğini, protokolde bahsi geçen iki bölgede İtalyan hukukunun yanı sıra Arnavutluk hukukunun da uygulandığı değerlendirmesinde bulunulduğu bildirildi.

        Arnavutluk ile İtalya arasında 1995'te imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da anayasaya uygun bir şekilde onaylanmış ve uluslararası bir çerçeve oluşturan bir anlaşma olduğu belirtilen açıklamada, bu doğrultuda göç protokolünün Başbakanın yetki vermesiyle ve Dışişleri Bakanı tarafından vekalet verilmesiyle müzakere edilebilmesi ve bizzat Başbakan tarafından imzalanması için yeterli temel teşkil ettiği kaydedildi.

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        Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, anlaşmanın onaylanma sürecinin askıya alınması tedbiri otomatikman kalkacak.

        Bugünkü kararla, protokolün Arnavutluk Meclisi genel kurul oturumunda onaylanma sürecinin yolu açılmış oldu.

        Öte yandan, protokolün Anayasa Mahkemesinde görüşüldüğü esnada, bir grup sivil toplum aktivisti ve vatandaş anlaşma karşıtı protesto düzenleyerek "Halk mülteci kampı" yazılı pankart açtı.

        Arnavutluk ile İtalya arasındaki anlaşma 6 Kasım'da imzalandı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladığı anlaşma, düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesini öngörüyordu.

        Anlaşma iki ülkede de tepkiye neden olurken, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi 13 Aralık'ta, anlaşmanın onaylanma sürecini, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, incelenmesi gerekçesiyle askıya almıştı.​​​​​​​

        Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi ve diğer muhalefet milletvekilleri anlaşmada "tam bir şeffaflık eksikliği" olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesinden, protokolün anayasaya aykırı ilan edilmesini talep etmişti.

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