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Arnavutköy'de kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

21.01.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy’de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde öldü
Arnavutköy’de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde öldü
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DHA

Arnavutköy Sultangazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Feci kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.20 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre 34 AAR 618 plakalı otomobil sürücüsü Mesher M., Hadımköy istikametinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybedip refüjü aşarak karşı şeride geçince, Sultangazi istikametinde seyir halinde olan 34 YFE 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 YFE 04 plakalı otomobil hurdaya dönerken sürücüsü Erdem Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdem Aslan ile aynı otomobil içinde bulunan Ü.E., M.D. ile kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye yüklenirken bölgede de trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin bulundukları yerden alınmasıyla yol açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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