Olay Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir kamyondan fırladığı tahmin edilen tekerlek, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.

Küçük çocuk yere düşerek yaralanırken hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal meydana paylaşıldı.