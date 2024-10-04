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        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de elektrikli minibüsle ücretsiz ulaşım | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de elektrikli minibüs tanıtımı yapıldı, seferler ücretsiz olacak

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi, ilçenin birçok noktasına ulaşım sağlayacak elektrikli minibüsleri tanıttı. Programda konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bugün ilçemize kazandırdığımız bu 6 araçla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde bu sayıyı 30'a çıkararak, Arnavutköy'ün her noktasına çevre dostu, ücretsiz ulaşım sağlamaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:39
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        Arnavutköy'de elektrikli minibüsle ücretsiz ulaşım
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        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy Mahallesi'nde yerli ve yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak minibüslerin tanıtım programı yapıldı.

        Tanıtım programında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bugün ilçemize kazandırdığımız bu 6 araçla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde bu sayıyı 30'a çıkararak, Arnavutköy'ün her noktasına çevre dostu, ücretsiz ulaşım sağlamaktır" dedi.

        Çevreyi koruyarak, vatandaşlara daha temiz bir ilçede yaşama imkanı sunmayı sürdüreceklerini kaydeden Başkan Candaroğlu, "Yeni ring servisleri, Hadımköy'den Arnavutköy'e, Arnavutköy'den Bolluca'ya kadar geniş bir güzergahta hizmet verecek. Araçlar, kapalı pazar alanları ve belediye hizmet tesisleri gibi pek çok noktaya sıfır emisyonlu olarak çevre dostu ulaşım sunacak" diye konuştu.

        Başkan Candaroğlu, "Çocuklarımıza daha yeşil ve temiz bir Arnavutköy bırakmak için bu projelere önem veriyoruz. İlçemizin geleceğini güvence altına alacak çevre dostu projelere imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Programın ardından Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve beraberindeki heyet, yeni elektrikli ring aracına binerek belediye binasına kadar bu çevre dostu araçla ulaştı.

        Tanıtım programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun yanı sıra Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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