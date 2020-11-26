Dalından yeni kopmuş armutlarla yapılan, tatlı mı tatlı bir tarif armut tatlısı. Aromatik baharatlar ile şekerli suda ve kısık ateşte pişen armutlar, karamel sosla birleştikten sonra servis ediliyor.

Armut Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

2 adet orta sertlikte armut

2 adet kivi

2 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

Çeyrek limon

Armut Tatlısı Yapılışı:

Öncelikle sapları kalacak şekilde, armutlar soyulur.

Armutların alt kısmından, düz durması için çok az kesilir.

Limon dilimi ile ovulur, üzerine limon sıkılır.

Kiviler soyulup, rendelenir.

Süzgeçten geçirilir, suyu çıkartılır.

Armutlar su altına tutularak, fazla limonu alınır.

Tencereye ilk etapta yan yatık vaziyette konulur.

Üzerine kivi suyu, şeker ve 2 bardak su ilave edilir.

Karanfil ve çubuk tarçın da konulup, ocağa alınır.

Kaynamaya başlayınca, kısık ateşe getirilir.

Ocağın en küçük gözünde, en kısık ateşte pişmeye bırakılır.

İlk 20 dakika içinde armutlar yumuşamadan, 5 dakikada bir her yerinin eşit pişmesi için döndürülür.

20 dakikadan sonra, bir daha kendi halinde pişmeye bırakılır.

15 dakika sonra koyulaşmaya başlayınca, yavaşça diğer tarafı döndürülür.

Daha sonra kontrol altında tutup, devamlı bakmak gerekiyor.

Şerbeti az kalıp, koyulaşan armutlarımız piştikten sonra servis tabağına alınır.

Şerbetinden, kaşıkla alınır üzerine gezdirilir.

Meyve tatlımız servise hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Servis esnasında daha güzel durması bakımından sap kısımlarını kesmeyin.

Armutları dikkatli bir şekilde soyarak, parçalamadan bütün olarak çıkartın.

Karamel hazırlığında şekerin yüksek ateşte yanmamasına dikkat edin.

Servisinde dondurmaya yer açabilirsiniz.

Daha yoğun bir tat elde etmek isterseniz, armutları üzüm pekmezinde pişirebilirsiniz.

Hafif bir renk almış armut tatlısı için; su yerine vişne suyu kullanabilirsiniz.

Diğer alternatif olarak da çok az miktarda kırmızı renkli gıda boyası ekleyebilirsiniz.