Kahvaltılarda ya da marmelatlı kurabiyelerinizin içinde tüketebileceğiniz, yapılışı gayetle kolay ve leziz olan armut marmelatı tarifi le karşınızdayım. Sıcacık ekmeğin üzerine tereyağı ve armut marmelatı ile sofranıza lezzet katacaksınız.

Armut Marmelatı İçin Gereken Malzemeler:

4-5 tane rendelenmiş armut

Yarım kg kadar şeker

Bir paket vanilya

Yarım limon

Beş altı tane karanfil

Armut Marmelatı Yapılışı:

Tüm malzemeleri tencereye alıp, üç beş dakikada bir karıştırarak kaynatın.

On beş yirmi dakika kadar sonra suyunu çekip, hafif koyulaştığını göreceksiniz.

Bu aşamada yarım limon sıkın ve üç beş dakika sonra ocağı kapatın.

Sıcakken kavanoza koyup sıkıca kapağını kapatıp, ters çevirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Armutların kabuklarını ve çekirdeklerini çıkarın.