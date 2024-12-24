Armada Gıda halka arz tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz kapsamında toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtıcak olan şirket belirtilen tarih aralığında talep toplayacak. Armada Gıda 40 TL hisse fiyatı ile halka arz edilecek. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Armada Gıda katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...