Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde yayımladığı bülten ile Armada Gıda halka arzını onayladı. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlenen Armada Gıda bireysele eşit dağıtım şeklinde halka arz edilecek. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Armada Gıda talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşecek olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin bilgileri mercek altına aldı. Peki, "Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Armada Gıda halka arz tarihleri...
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Armada Gıda halka arz tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz kapsamında toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtıcak olan şirket belirtilen tarih aralığında talep toplayacak. Armada Gıda 40 TL hisse fiyatı ile halka arz edilecek. Peki, Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Armada Gıda katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...
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ARMADA GIDA TİCARET TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma, 25-26-27 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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ARMADA GIDA TİCARET HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 40 TL olarak belirlendi.
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ARMADA GIDA YÖNETİM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Armada Gıda katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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ARMADA GIDA TİCARET FON KULLANIMI
Yüzde 40-50 Yatırımların fonlanması.
Yüzde 45-50 İşletme sermayesi
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ARMADA GIDA TİCARET KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).
- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).
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ARMADA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.