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        Haberler Yaşam Arkeolog Bilgehan Usta, kazı alanındaki sıpayı sahiplendi

        Arkeolog Bilgehan Usta, kazı alanındaki sıpayı sahiplendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'teki Alan Sorumlusu Arkeolog Bilgehan Usta, kazı alanındaki 'Samal' adını verdiği sıpayı sahiplendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:28
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        Arkeolog, kazı alanındaki sıpayı sahiplendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince, geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Zincirli Höyük'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra 14. etap çalışmaları sürüyor.

        Antik Sam'al kenti'nin ortaya çıkarılması, şehrin mimari yapısı ve savunma mimarisinin nasıl inşa edildiğini görebilmek için aşamalı olarak çalışmaların devam ettiği Zincirli Höyük'teki Alan Sorumlusu Arkeolog Bilgehan Usta, kazı alanında sahiplendiği sıpayı İzmir'deki evine götürmeye karar verdi.

        Kazı yapılan alandan dolayı Samal adı verilen sıpa, aşı ve nakil için resmi izinler ile diğer işlemlerinin ardından, hayvan nakil firması aracılığıyla Bilgehan Usta'nın İzmir'deki evine gönderildi.

        Usta, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla konuyla ilgili şakalaştıklarını belirterek, şunları anlattı:

        "Arkadaşlarımla şakasına acaba bu hayvanı memleketime götürebilir miyiz, diye konuşurken bir anda gerçek oldu. Kazı alanında sıpayı kangal köpekler de rahatsız ediyordu. Arkadaşlarımla görüşerek, 4 bin yıllık tarihi olan höyüğün adını verdik. Böylelikle Samal höyüğünün 2024 doğumlu bir eşek sıpası oldu. O da bizimle birlikte İzmir'de yaşamaya devam edecek."

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        #sıpa
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