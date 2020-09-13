Arkas Spor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Mirza Lagumdzija, Winkelmuller, Çağatay Durmaz, Mustafa Cengiz)

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Melih Sıratça, Emre Savaş, Selçuk Keskin (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar)

Setler: 23-25, 25-21, 19-25, 23-25

Süre: 122 dakika (31, 29, 30, 32)

GÜNÜN SONUÇLARI

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasına 5 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Spor Toto-Solhan Spor: 2-3

İnegöl Belediyesi-Ziraat Bankkart: 0-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol: 3-0