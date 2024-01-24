"EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ"

Duruşmaya tutuklu sanık, kazada ölen Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un yakınları ve taraf avukatları katıldı. Eda Baykay'ın ailesinin katılmadığı duruşmada Adem Duran, "Gece saat 01.00 sıralarında babama ait araçla Bursa'dan İnegöl'e gitmek için yola çıktık. Arabayı biraz süratli kullanıyordum, sol şeritten ilerliyordum. Öndeki aracı geçmek isterken, sağ şeride geçmek istediğim sırada, önümdeki araç da sağ şeride geçince, ona vurmadan direğe vurdum. Aracın ön koltuğunda çocukluk arkadaşım Sinan, arka koltukta ise Eda Baykay ve Sıla Çelik vardı. Eğlence mekanına gittiğimiz akşam alkollüydüm. Ama arabayı bilincim açık şekilde kullandım. Konuşacak fazla bir şey yok. Aracı sürerken emniyet kemerimi takmıştım. Eda ve Sıla'nın emniyet kemerleri takılı değildi. Sinan'ın oturduğu koltukta sahte toka vardı. İnegöl'e 100-120 kilometre hızla gidiyordum. 1 kilometre mesafede 3-4 kez şerit değiştirerek makas attım. Üzgünüm" dedi.