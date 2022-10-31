Arkadaşının yola yuvarladığı tomruk öldürdü

DHA

Ordu'da, arkadaşı Gazi Kıraç'ın (54) yola yuvarladığı tomruğun başına çarpmasıyla yaralanan Sebahattin Yılmaz (59), hayatını kaybetti.

Olay, 23 Ekim'de ilçenin Yeni Sayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz ile arkadaşı Gazi Kıraç, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ormana gidip, bazı ağaçları kesti. Kıraç, tomrukları ormandaki yamaçtan aşağıdaki yola yuvarladı. Bu sırada tomruklardan biri, yolda bekleyen Sebahattin Yılmaz´ın başına çarptı.

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Yılmaz, arkadaşı Kıraç'ın ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsisi sonrası ilçede toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan Gazi Kıraç, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.