9 gün sonra bulundu, bin lira için öldürülmüş

Bursa'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan genç adamın bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer'den (32) 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, 5 Haziranda polise kayıp müracaatında bulundu. Özkemer'i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalini izledi. Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde, en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu belirledi. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz'i gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde O.S. (30),arkadaşı Murat Özkemer'i tabancayla vurup öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti. Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer'den bin lira borcunu ödemesini istediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını ve Özkemer'i tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, geçen cuma günü O.S. ile İvazpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti. Özkemer'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Özkemer'in cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından adli tıbba kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından dün ailesi tarafından teslim alınan Özkemer, Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!