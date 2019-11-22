Arka Sokaklar son bölüm!

22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arka Sokaklar 532. son bölümü seyircisi ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalına gelirler. Aldıkları istihbaratlar sayesinde Berzan'ın çocukları tuttukları kampı bulurlar.
ARKA SOKAKLAR 533. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar 533. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Selin, Mesut ve Cemal özel görevle gittikleri Serboran Kırsalında zor anlar yaşıyorlar!
Selin, Mesut ve Cemal terör örgütünce alıkonulan çocukları Berzan'ın elinden kurtarmak için Serboran Kırsalına gelirler. Aldıkları istihbaratlar sayesinde Berzan'ın çocukları tuttukları kampı bulurlar. İstanbul'dan yanlarında getirdikleri terör örgütü mensubu kadın operasyon sırasında Selin'e bıçakla saldırarak onu yaralamayı başarır. Bıçaklanan Selin yaşayacak mı? Mesutlar çocukları terör örgütünün elinden kurtarabilecekler mi? Selin'in kardeşinin bebeğinin ölümüne neden olan Berzan yakalanacak mı?
Bu sırada İstanbul'daki ekibimiz Nadir'in silah kaçakçılığı yaptığı tırlara operasyon düzenlerler. Operasyon sonrası Ezgi, manevi amcası Nadir'in gerçek yüzünü görür. Bu yüzden ekip arkadaşlarına karşı utanç içindedir; fakat, Nadir'den de hesap sormasını bilir. Ekip, Nadir'i içeri atacak delillere ulaşabildi mi? Ezgi ve Nadir arasında neler yaşanacak?
Kurye lakaplı kiralık katil Tarik, Zeliş ile olan birlikteliğine devam eder. Zeliş, onun karanlık tarafından haberdar değildir. Buluştukları bir sırada Hüsnü onları görür. Kurye, Zeliş'in boynuna gerdanlık takar ve onu öper. Hüsnü gördükleri karşısında çok şaşırır. Kızı ile yaptığı konuşma tatsız geçer. Zeliş ve Kurye arasında neler yaşanacak? Hüsnü, kızı Zeliş ile yaptığı sert konuşmadan sonra nasıl bir karar alacak? Ekip, Kurye'nin gerçek kimliğini öğrenebilecek mi?
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