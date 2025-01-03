Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği dizi, son olarak 695. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 19 sezondur ekran macerasını sürdüren polisiye türdeki yapımın yeni bölümü 3 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Arka Sokaklar 696. Bölüm tarihi hakkında detaylar…